بعد النرويج وفنلندا.. هولندا تعلق تصدير السلاح إلى تركيا

القاهرة (مصراوي)

ذكرت وزارة الخارجية الهولندية في بيان أصدرته الجمعة أن أمستردام علّقت تصدير السلاح إلى تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

أعلنت النرويج، العضو في حلف شمال الأطلسي، الخميس، تعليق تصدير أي شحنة أسلحة جديدة لأنقرة بعد بدء الهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

وقالت وزيرة الخارجية النرويجية أين إريكسن سوريدي "لأن الوضع معقد ويتغير بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أي طلبات لتصدير معدات دفاعية ومعدات ذات استخدامات مختلفة (...) إلى تركيا حتى إشعار آخر".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سوريدي قولها "نراجع حاليا كل تراخيص (التصدير) المعمول بها".

وكانت فنلندا أعلنت أيضا الأربعاء تعليق تصدير أي شحنة سلاح جديدة إلى تركيا، علما بأنها ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالان إن زعماء الاتحاد الأوروبي سوف يبحثون خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل فرض عقوبات على تركيا، وعضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي (ناتو)على خلفية العملية العسكرية.

ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم 17 أكتوبر الجاري، كما سيجتمع وزراء خارجية الكتلة في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل للتباحث بشأن العملية التركية.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن دو مونشالان قولها "إننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة وضع صادم تماما بالنسبة للمدنيين وللقوات السورية التي دعمت عمل التحالف على مدار السنوات الخمس الماضية، وصادم أيضا بالنسبة لاستقرار المنطقة".

وبدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء عدوانها على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، في خطوة تلت حصول أنقرة -على ما يبدو- أنه ضوء أخضر من واشنطن التي سحبت قواتها من نقاط حدودية.