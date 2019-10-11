السويد تعتزم اقتراح فرض حظر أسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد تركيا

ستوكهولم (د ب أ)

تعتزم السويد السعي لدعم فرض حظر أسلحة على مستوى الاتحاد الأوروبي ضد تركيا في اجتماع لوزراء خارجية التكتل الأسبوع المقبل وسط العملية العسكرية التركية الجارية في شمال سورية.

وبعد اجتماع اليوم الجمعة مع لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان السويدي، ذكرت وزيرة الخارجية آنا ليند أنها " تشعر بالسرور من أن لجنة أوروبية تدعم بالإجماع خطوة لفرض حظر أسلحة".

وقالت ليند للإذاعة السويدية إن السويد سوف تقترح أنه يجب على الاتحاد الأوروبي النظر في اتخاذ "تدابير تقييدية".

وهذا يمكن أن يشمل "عقوبات اقتصادية أو عقوبات ضد أفراد". ولن تقترح السويد تلك التدابير مباشرة في اجتماع يوم الاثنين ولكن سوف تطلب من الاتحاد الأوروبي النظر فيها إذا ما تدور الوضع.

وقالت ليند إن أعضاء لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان السويدي قالوا إن مناقشات مماثلة جارية في دول أخرى أعضاء.

وأضافت وزيرة الخارجية أن السويد لم تصدر تصاريح تصدير لمعدات قتال عسكرية لتركيا في 2018 أو 2018 .