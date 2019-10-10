رئيس وزراء إيطاليا يدعو تركيا إلى "وقف فوري" لعملياتها في سوريا

روما - (د ب ا):

دعا رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي السلطات التركية اليوم الخميس إلى"وقف فوري" لعمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.

وقال كونتي، في تغريدة على موقع تويتر اليوم :"أتابع بقلق عميق آخر التطورات في شمال شرق سوريا". وأضاف"ندعو تركيا إلى الكف فوراً عن مبادرتها العسكرية الأحادية التي يمكن أن تعرض الاستقرار الإقليمي للخطر، وتقوض الحرب ضد (تنظيم) داعش".

ورأى رئيس الحكومة الايطالية أنه"يتعين تجنب أي معاناة إضافية للسكان" في المنطقة.

كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي يدي مايو قد أعرب عن رغبة بلاده في اتخاذ الاتحاد الأوروبي "تدابير" ضد تركيا لوقف عمليتها العسكرية في شمال سوريا.

وقال دي مايو للصحفيين في روما: "نعتقد، كحكومة، أن المبادرة التركية الهجومية غير مقبولة. وندينها. إنها تعرض محاربة الإرهاب للخطر".

واستدعى دي مايو اليوم السفير التركي لدى روما بسبب قرار تركيا شن هجوم على شمال سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد.

وذكر مكتب دي مايو في بيان أن وزارة الخارجية تدعو إلى وضع حد "لكل الأفعال الأحادية" وتعيد التأكيد على أن "الخيار الوحيد القابل للتطبيق من أجل حل دائم" في سوريا هو عملية سلام بوساطة الأمم المتحدة.

كانت تركيا قد شنت أمس عملية نبع السلام في شمال شرقي سوريا، مبررة ذلك بالتصدي للإرهابيين.