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    دولة أوروبية تعلق بيع شحنات أسلحة جديدة لتركيا

    06:36 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    دولة أوروبية تعلق بيع شحنات أسلحة جديدة لتركيا

    الاجتياح التركي لشمال سوريا

    لقاهرة - مصراوي:

    أعلنت السلطات النرويجية، العضو في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، تعليق بيع أسلحتها لتركيا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

    وأطلقت السلطات التركية عملية "نبع السلام"، لاجتياح الشمال السوري، بحجة تطهيره من التنظيمات الإرهابية، وحماية الحدود التركية.

    وبدأت تركيا عدوانها، الذي قوبل بإدانات دولية وإقليمية واسعة، على وحدات حماية الشعب الكردية يوم الأربعاء، بعد أيام من سحب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عشرات الجنود الأمريكيين من نقاط حدودية ما خلع الحماية التي كان يتمتع بها الأكراد، الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش في سوريا في السنوات الأخيرة.

    النرويج تركيا الاجتياح التركي شمال سوريا أكراد سوريا

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