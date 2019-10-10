البرلمان الأوروبي يرفض مرشحة فرنسية لخضوعها لتحقيق في مكافحة الاحتيال

بروكسل - (د ب أ):

رفض البرلمان الأوروبي بشكل قاطع سيلفي جولار المرشحة الفرنسية للمفوضية الأوروبية اليوم الخميس في خضم تحقيق يجريه الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاحتيال، ما وجه ضربة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كان ماكرون، قام بترشيح جولار، وخصص لها حقيبة السوق الداخلية مع الرئيسة المنتخبة للمفوضية، أورزولا فون دير لين.

وكان من المقرر أن يشمل تفويضها الاقتصاد الرقمي والسياسة الصناعية للاتحاد الأوروبي وصناعة دفاع جديدة وإدارة الفضاء.

إلا أنها قد تعرضت للانتقاد من جانب البرلمان الأوروبي، بسبب تحقيق قائم في الاتحاد الأوروبي لمكافحة الفساد، يتعلق بمدفوعات الطاقم الخاص بها خلال فترة عملها كنائبة في الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى العمل الاستشاري المربح الذي قامت به في ذلك الوقت.

ويتعين على البرلمان الموافقة على أعضاء فريق فون دير لاين بالكامل، قبل أن يتسلموا مناصبهم في الأول من نوفمبر المقبل.

وقرر النواب الأوروبيون أنهم لا يستطيعون الموافقة على تشكيلة المفوضية إذا كانت متضمنة جولار.

وفي تصويت اللجنة، أيد 29 نائبا جولار، بينما رفضها 82 آخرين.

وكتبت على تويتر: "لقد علمت بقرار البرلمان الأوروبي، بكل احترام للديمقراطية".

وقال مصدر في قصر الإليزيه إنه على الرغم من كفاءتها الواضحة لشغل الوظيفة، فقد كانت جولار ضحية "لعبة سياسية تؤثر على المفوضية الأوروبية ككل".

وأضاف المصدر أن ماكرون سيبحث الآن الخطوات التالية مع فون دير لاين، مشيرا إلى أنه ينبغي على فرنسا الاحتفاظ بالحقيبة المعروضة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، سعت جولار إلى إقناع نواب البرلمان الأوروبي أن وضعها مختلف الآن عما كان في 2017، عندما تنحت عن منصبها كوزيرة للدفاع في فرنسا بسبب هذه المسألة. وقالت أمام نواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي، إنه لم يتم توجيه أي اتهامات ضدها، وإنه من المتوقع أن تتم تبرئتها.

ويتعين على فرنسا الآن أن تقترح مرشحا آخر، سوف يجب عليه الدخول في جولة جديدة من الاستجواب مع فون دير لاين وجلسات استماع جديدة في البرلمان. وبدأ الوقت ينفد مع اقتراب موعد بدء اعمال اللمفوضية الجديدة المقرر في الأول من نوفمبر.

وتحتفظ رئيسة المفوضية القادمة، التي شكلت بعناية فريقها بما يعكس التوازن بين الجنس والسياسة والجغرافيا، بالحق في إجراء تغييرات في تشكيلة المفوضية، بناء على قائمة المرشحين النهائية.

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد رفضوا أيضا المرشحين من المجر ورومانيا. وقد يؤدي انهيار الحكومة الرومانية اليوم الخميس إلى تعقيد الجهود الرامية إلى الانتهاء من تشكيل المفوضية في الوقت المناسب.