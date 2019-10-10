البرلمان الليبي يدعو الجامعة العربية لاتخاذ موقف عاجل ضد العدوان التركي على سوريا

طرابلس - (د ب أ):

أدان مجلس النواب الليبى بـ"أشد العبارات الهجوم التركى الغاشم على أراضى سوريا، ودخول قوات عسكرية تركية لشمال سوريا، فى انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية".

ودعا مجلس النواب الليبى، جامعة الدول العربية باتخاذ موقف عاجل تجاه هذا العدوان على دولة سوريا خاصةً فى اجتماع الجامعة الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب المزمع عقده يوم السبت المقبل.

وطالب مجلس النواب الليبى فى بيان صحفى، نقلته بوابة "أفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس" مجلس الأمن الدولى بالتدخل العاجل لوقف هذا العدوان، وسرعة التحرك لحماية الشعب السورى من هذا الاعتداء السافر، الذى يأتى ضمن أطماع نظام أردوغان، وسعيه لنشر الإرهاب والتطرف فى المنطقة، ودعمه للمليشيات الإرهابية المتطرفة فى ليبيا بالمال والسلاح ضد الجيش الوطنى، وخرق النظام التركى لقرارات مجلس الأمن الدولى بشأن ليبيا".

وطالب البرلمان الليبى بسحب تمثيل حكومة فايز السراج لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، لعدم شرعيتها ودعمها للمليشيات المتطرفة المدعومة من نظام أردوغان لنشر الإرهاب والتطرف في كامل المنطقة وليس ليبيا وحدها.

ودعا المجلس أن يكون التمثيل للحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبى، بحسب "بوابة أفريقيا الإخبارية".