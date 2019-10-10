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    مهاجم مدينة هاله يعالج في مستشفى جراء التعرض لطلق ناري

    03:50 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    مهاجم مدينة هاله يعالج في مستشفى جراء التعرض لطلق ناري

    هجوم مدينة هاله

    هاله (ألمانيا) - (د ب أ):

    ذكرت مصادر أمنية أن المشتبه به في الهجوم الذي استهدف معبدا يهوديا في مدينة هاله بولاية ساكسونيا-أنهالت بألمانيا، تلقى العلاج في مستشفيين جراء تعرضه لطلق ناري.

    وقالت المصادر إنه أصيب بطلق في الرقبة.

    وكان الرجل قد نقل في البداية إلى مستشفى في فايسنفلس في ولاية ساكسونيا-أنهالت ثم نقل اليوم الخميس إلى مستشفى أخر في مدينة هاله للخضوع لعملية جراحية.

    وكان مسلح قد حاول أمس الأربعاء تنفيذ مذبحة بين عشرات المتدينين في معبد مدينة هاله.

    وقالت دوائر أمنية إن الرجل، واسمه شتيفان ب، من ولاية سكسونيا أنهالت، أراد اقتحام المعبد لتنفيذ هذا الهدف، ولكنه فشل في ذلك.

    ويتهم الشاب الألماني /27 عاما/ بقتل شخصين أمام المعبد ومطعم شاورمة صغير قريب منه وإصابة شخصين آخرين على الأقل.

    هجوم هاله المعبد اليهودي اطلاق نار ولاية ساكسونيا

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