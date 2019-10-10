ميركل: نحن سعداء بكل معبد يهودي وكل جالية في بلدنا

نورنبرج (ألمانيا) - (د ب أ):

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى استخدام جميع الأدوات الدستورية ضد التطرف اليميني ومعاداة السامية.وقالت ميركل في مدينة نورنبرج، جنوبي البلاد، اليوم الخميس: "لا تسامح على الإطلاق في هذا الشأن".

وأضافت أنها، مثل الملايين، أصيبت "بصدمة واكتئاب" بسبب هجوم هاله، وقالت إنها تشاطر أسر الضحايا وأصدقائهم حزنهم، مضيفة: "نجونا بالكاد من هجوم مروع استهدف الناس في المعبد اليهودي. كان من الممكن أن يكون هناك عدد أكبر كثيرا من الضحايا".

وكررت ميركل عبارتها التي صرحت بها مساء أمس، وقال: "نحن سعداء بكل معبد يهودي، وبكل جالية، وبكل حياة يهودية في بلدنا".

وكان مسلح يبلغ من العمر 27 عاما، حاول أمس تنفيذ مذبحة بين العشرات داخل معبد مدينة هاله. وقالت دوائر أمنية إن الرجل، واسمه شتيفان ب.، من ولاية سكسونيا-أنهالت، أراد اقتحام المعبد لتنفيذ هدفه، ولكنه فشل في ذلك.

ويواجه الشاب الألماني اتهاما بقتل شخصين، وإصابة اثنين آخرين، على الأقل، أمام المعبد وكذلك بمطعم "دونر كباب" تركي صغير قريب من المعبد.

وبحسب معلومات الادعاء العام الاتحادي بألمانيا، فإن هناك دوافع يمينية متطرفة ومعادية للسامية وراء الهجوم.