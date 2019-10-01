انطلاق مظاهرات شعبية في بغداد وقوات الأمن تتصدى لها

بغداد- (د ب أ):

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد عصر اليوم الثلاثاء مظاهرات شعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير وظائف حكومية.

وشهدت المظاهرات التي حمل فيها المتظاهرون أعلام العراق، صدامات بين متظاهرين والقوات الأمنية قرب جسر الجمهورية وساحة التحرير وسط بغداد.

وذكر شهود عيان "إن القوات العراقية استخدمت خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع وأطلقت الأعيرة النارية في الهواء لتفريق المتظاهرين كما حدثت إصابات جراء استخدام الغازات بين صفوف المتظاهرين".

ويطالب المتظاهرون بمنع تدخل الاحزاب والكتل السياسية في العمل الحكومي وفصل الاستحقاق السياسي عن المناصب الحكومية وتأسيس مجلس الخدمة الاتحادي وتشكيل مجلس الإعمار ليكون مسؤولا عن كل المشاريع والخطط المستقبلية للبلد وإيجاد فرص عمل ومحاربة الفساد.

وتشهد مدينة بغداد الآن إجراءات أمنية مشددة وإغلاق عدد من الشوارع لمنع تدفق أعداد إضافية من المتظاهرين إلى ساحة التحرير للمشاركة في المظاهرات.