شرطة هونج كونج تستخدم خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين أمام مقر الحكومة

هونج كونج- (د ب أ):

قامت شرطة هونج كونج اليوم الثلاثاء، بفتح خراطيم المياه باتجاه المتظاهرين أمام مقر الحكومة.

وأعلن المجلس التشريعي في هونج كونج حالة التأهب القصوى عندما تجمع المحتجون وهم يحملون المظلات أمام المجمع الحكومي.

وكانت الشرطة أطلقت في وقت سابق، أعيرة تحذيرية على المتظاهرين في كولون التي تشهد العديد من المظاهرات المحدودة، بحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" المحلية.