حكومة العراق تطالب بإنزال علم كردستان من على مقرات حزبية بكركوك

بغداد - (أ ش أ)

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، بإنزال العلم الكردستاني من على المقرات الحزبية في كركوك، مؤكدًا أن هذا العمل مخالف للدستور.

وقال مكتب عبد المهدي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)العراقية - إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أجرى اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم الكردستاني من على المقرات الحزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور".

وأكد عبد المهدي للقوى السياسية - بحسب البيان - أن الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا.

وتابع المكتب "أن بعض السياسيين طرحوا أثناء الاتصالات التي أجراها رئيس الوزراء، أن كركوك منطقة متنازع عليها ولهم حق رفع علم الإقليم فيها، ولكن رئيس الوزراء أكد بأن كركوك منطقة متنازع عليها تقع خارج الحدود التي رسمها الدستور لإقليم كردستان وأن المناطق المتنازع عليها تبقى على حالها ولا يجوز إجراء تغييرات أمر واقع لحين حسم هذا الموضوع دستوريا، أما رفع علم الحزب وشعاره فهذا أمر تمارسه جميع الأحزاب ولا يشكل خرقا للدستور".