حماس: اعتقال 45 متهما بالتخابر لصالح إسرائيل في غزة

غزة (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحركة "حماس" في غزة مساء الثلاثاء، اعتقال 45 فلسطينيا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل في القطاع.

وبثت الوزارة اعترافات مصورة لعدد من المعتقلين، بتعاونهم مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية بهدف جمع معلومات عن المراكز والمواقع الحكومية والأمنية والشرطية وحواجز الأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة في قطاع غزة.

وجاء في التسجيل أنه تم اعتقال 45 متهما بالتخابر منذ شهر نوفمبر الماضي.

وحذرت داخلية حماس المتخابرين لصالح إسرائيل بضرورة تسليم أنفسهم "قبل فوات الأوان".

كانت وزارة الداخلية بقطاع غزة قد أعلنت في الشهر الماضي عن صدور احكام بالإعدام بحق ستة أشخاص أدينوا بالتخابر مع إسرائيل.