رئيس الأركان السوداني يؤكد التزام القوات المسلحة بالوقوف خلف قيادة الوطن

الخرطوم (أ ش أ)

أكد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبدالمعروف، التزام القوات المسلحة بحراسة أمن الوطن والدفاع عن ترابه والوقوف خلف قيادته.

وقال عبد المعروف - في كلمته خلال ختام مهرجان الرماية العام في نسخته الـ 55 بقاعدة تدريب المدفعية شمال شرق عطبرة اليوم الثلاثاء، بحضور الرئيس السوداني عمر البشير القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع وقادة الجيش ووالي ولاية نهر النيل وأعضاء حكومته - إن هذا المهرجان الذي أتى في سياق العام الجديد كانت أيامه حافلة بالعديد من المشروعات التدريبية الكبيرة والتي استمرت لمدة عام كامل على مستوى القوات الرئيسية في الداخل والخارج في بعض الدول الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية ومصر.

ونوه إلى أن الهدف من هذه التمارين هو إبراز ما تذخر به القوات المسلحة من قدرات دفاعية ومصوبات متطورة وحديثة في القيادة والسيطرة والاستطلاع بأنواعه والدفاع الجوي والأسلحة المتقدمة والطائرات الحديثة بأنواعها، وذلك من خلال تكامل الجهود المشتركة لتنفيذ الخطط المستمرة لبناء القوات المسلحة وتأهيلها حماية للبلاد وحفاظا على مكتسبات الشعب، مؤكدا أهمية التدريب لأنه الأساس في البناء ورفع الروح المعنوية ويمثل عوامل تحقيق النصر.

وقال أتطلع خلال هذا العام إلى التطوير في مناهج التدريب ومشروعاته ، فالتدريب المستمر، يسهم في تجويد الأداء في كل المستويات واهتمامنا الأكبر سيكون بمراكز التدريب وتطوير قدرات الدفاع الجوي ، لافتا إلى أن القوات المسلحة قدمت ولا زالت تقدم الكثير من التضحيات.

وأكد عبد المعروف، التزام القوات المسلحة بأن تكون حارسا أمينا للوطن تدفع عنه كيد الكائدين والخونة والوقوف خلف قيادتها من أجل الأمن والاستقرار والحافظ على سلامة مواطنيه.