قتلى ومفقودون وفوضى عارمة في ثلوج النمسا

تسبب تساقط الثلوج في إحداث فوضى في أنحاء واسعة من

القاهرة - (مصراوي):

قُتل ثلاثة متزلجين ومتنزهان في النمسا نتيجة تساقط ثلوج كثيفة، وانهيارات ثلجية أدت إلى عزل عدد من المناطق في البلاد، بحسب ما صرحت السلطات أمس الاثنين.

وقضى متزلجان ألمانيان في انهيارات ثلجية في منطقة فورارلبيرغ الغربية الأحد، بينما قُتل متزلج سلوفيني في منطقة سالزبورج، وفق "سكاي نيوز عربية".

وعُثر أمس الاثنين على جثتي متنزهين كانا في عداد المفقودين في حين تسبب تساقط الثلوج في إحداث فوضى في أنحاء واسعة من البلاد وأدى إلى إغلاق طرق ومدارس. ولا يزال هناك متنزهان مفقودين في شمال شرق البلاد.

ومنذ منتصف الأسبوع الماضي، هطل حوالي 150 سنتمتراً من الثلوج في وسط وشمال البلاد بما في ذلك في المناطق الواقعة على علو منخفض، بحسب أجهزة الأرصاد الجوية النمساوية.

وجعل تراكم الثلوج وخطر حصول انهيارات ثلجية الكثير من الطرقات غير سالكة فيما طلبت الإدارة الأكاديمية في ستيريا (جنوب شرق) من الطلاب عدم الذهاب إلى المدارس أمس الاثنين، وهو يوم العودة إلى المدارس بعد عطلة عيد الميلاد، في حال كان الوصول غير آمن.

وفي هذه المنطقة علق حوالى ألفي شخص بينهم سياح، في مناطق من وادي سولكتال الذي لا يمكن الوصول إليه عبر الطرقات.

وتوقفت مروحيات الجيش عن عمليات الإنقاذ من الانهيارات الثلجية بسبب الطقس السيء، بحسب أجهزة الإنقاذ.

وفي سلسلة جبال هوشكار الواقعة في ولاية النمسا السفلى، أغلق ميدان التزلج حتى إشعار آخر وطلب من السكان وكذلك من السياح مغادرة المنطقة.

ومن المتوقع تساقط مزيد من الثلوج اعتباراً من اليوم الثلاثاء قد تضيف 25 إلى 80 سنتمتراً.

وتبادل كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تُظهر سائقين يزيلون الثلوج عن سياراتهم المغطاة بالكامل أو مناطق محاطة بجدران من الثلوج.