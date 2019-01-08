ظريف: إيران كانت وستبقى المصدر الموثوق للنفط إلى الهند

نيودلهي (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده كانت وستبقى المصدر الموثوق للنفط إلى الهند

وقال ظريف، في تصريح للصحفيين مساء الاثنين لدى وصوله إلى نيودلهي على رأس وفد إيراني رفيع، إنه ونظيره الهندي يترأسان اللجنة الاقتصادية المشتركة للبلدين،حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية .

ووصف ظريف علاقات إيران والهند بأنها طيبة على الدوام رغم الحظر، وأن الاتصالات الاقتصادية قائمة كما أن اتفاقا مصرفيا طيبا تم التوصل إليه بين البلدين في الخريف الماضي، بعد الحظر وهو مايمنح الامكانية للبلاد بمواصلة نشاطات التصدير والاستيراد وسد الحاجات المالية.

وأشار إلى أن هناك مجالات عديدة للغاية لتمتين العلاقات الثنائية حيث يعد ميناء جابهار (جنوب شرق إيران) من احداها كما يرغب الهنود للمشاركة في تطوير هذا الميناء وكذلك البنى التحتية في قطاع ترانزيت السلع في إيران.

و أكد أن مجالات عديدة متاحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين منها الطاقة وغيرها.

يشار إلى أن الولايات المتحدة استثنت بشكل مؤقت الهند،إضافة إلى الصين، واليونان، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وتايوان،الحظر المفروض على استيراد النفط الإيراني .