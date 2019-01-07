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الرئيس اليمني يرأس اجتماعًا استثنائيًا لمستشاريه بحضور نائبه

10:37 م الإثنين 07 يناير 2019
الرئيس اليمني يرأس اجتماعًا استثنائيًا لمستشاريه بحضور نائبه

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

عدن (أ ش أ)

عقد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الإثنين، اجتماعاً استثنائياً لمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الخارجية اليمني - رئيس فريق المشاورات خالد اليماني.

واستعرض الاجتماع، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، اتفاق ستوكهولم وآلية متابعته ومستوى التنفيذ من خلال اللجان الإشرافية والميدانية، فضلا عن تعزيز جهود الحكومة الشرعية اليمنية على الأرض لتعزيز الانتصارات الميدانية التي أجبرت الانقلابيين للجنوح نحو السلام.

كما تم تناول عدة قضايا وموضوعات متصلة بالشأن اليمني الداخلي، وعلى مختلف المستويات.

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عبد ربه منصور هادي اليمن عدن علي محسن صالح

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