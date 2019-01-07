من هو السلطان محمد الخامس ملك ماليزيا الذي تنازل عن العرش؟

BBC عربية:

تنازل ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس عن العرش بشكل مفاجئ.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتنازل فيها الملك عن العرش منذ أن نالت البلاد استقلالها عن بريطانيا.

ولم ترد أي أسباب تفسر قرار السلطان محمد الخامس.

وسرت تكهنات خلال الفترة الماضية حيال الحياة الخاصة بالسلطان محمد، بعد ظهور صور تشير إلى أنه تزوج من ملكة جمال روسية سابقة بينما كان في إجازة طبية.

ويأتي تنازل السلطان محمد بعد عامين فقط من ولايته ومدتها 5 سنوات.

وفي ماليزيا نظام فريد لتقاسم السلطة بين تسعة مناطق تخضع كل منها لسلطان، وتتولى كل واحدة منها العرش لمدة خمس سنوات.

فمن هو السلطان محمد الخامس؟

ولد السلطان محمد الخامس البالغ من العمر 49 عاما في 6 أكتوبر عام 1969 في كوتا باسم تنكو محمد فارس بيترا ابن السلطان اسماعيل بيترا، وكان وليا لعهد مقاطعة كيلانتان التي صار سلطانا لها عام 2010.

ويعد السلطان محمد الخامس واحدا من أصغر ملوك ماليزيا سنا فهو في نصف عمر سلفه السلطان، عبد الحليم معظم شاه، البالغ من العمر 89 عاما.

ولم يكن السلطان محمد الخامس متزوجا عندما اعتلى العرش، وذكرت صحيفة نيوستريت تايمز الماليزية إنه مع ذلك لم يكن وحيدا فقد كان مشغولا بخيوله وقططه ودجاجه وطيوره.

كما ذكرت صحيفة نيوستريت تايمز أيضا أنه يتمتع بشعبية كبيرة لحرصه على مساعدة الناس وتحقيق الوحدة بين أبناء الشعب، كما عرف عنه حبه لأسلوب الحياة الصحي وابتعاده عن مظاهر الرفاهية.

كما أنه يحب الرياضة وخاصة قيادة سيارات الدفع الرباعي وركوب الخيل والغولف وكرة القدم والبولينغ.

ويعرف عن السلطان محمد الخامس أيضا أنه مسلم ملتزم يحرص على التردد على المساجد ويصحب معه شيخه في رحلاته للخارج.

ودرس الدبلوماسية والدراسات الإسلامية في كلية سان كروس بجامعة أوكسفورد ومركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية.

وباعتباره الملك كان ينظر إليه كرأس للمسلمين في بلاده.

ويعتبر دور الملك رمزيا إلى حد كبير في ماليزيا.