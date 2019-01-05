ترامب يجدد رغبته في إنهاء إغلاق الحكومة بشرط تمويل الجدار الحدودي

واشنطن (أ ش أ)

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، رغبته في إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، الذي يمتد إلى أسبوعه الثالث، مشددا على أنه لن يعيد عمل الحكومة إلا عندما تحقق شرطه بتمويل الجدار الحدودي.

وقال ترامب - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، حسب ما نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية - إنه "لا يهتم بأن معظم الموظفين الذين لا يتقاضون أجرا (بسبب الإغلاق) من الديمقراطيين.. أريد أن أنهي الإغلاق بمجرد توصلنا لاتفاق حول تأمين حدودي أقوى.. أنا في البيت الأبيض مستعد للانطلاق، أين الديمقراطيين؟".

وشدد ترامب على شرطه بالحصول على 6ر5 مليار دولار أمريكي لتمويل بناء الجدار الحدودي المقترح كجزء من أي اتفاقية لإنهاء إغلاق الحكومة، مهددا بإبقاء أجزاء من الحكومة مغلقة لأعوام حتى يحصل على التمويل الذي يرغب فيه.

جدير بالذكر أن الحكومة الأمريكية دخلت إغلاقا جزئيا - في 22 ديسمبر الماضي - ما أوقف أعمال نحو 25% من كياناتها ومئات الآلاف من العمال تم إرسالهم إلى إجازات أو أجبروا على العمل دون أجر في الوقت الحالي.