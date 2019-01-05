إصابة 6 أشخاص في انفجار بسوق في مدينة بيشاور الباكستانية

بيشاور- (د ب أ):

أصيب ستة أشخاص، من بينهم إمرأة في انفجار بسوق في مدينة بيشاور الباكستانية صباح اليوم السبت، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية اليوم.

وقالت الشرطة الباكستانية إن تقارير أولية تشير إلى أنه تم زرع المادة المتفجرة في سيارة كانت متوقفة بالقرب من مسجد، مشيرة إلى أن الانفجار أسفر عن تدمير السيارة بالكامل، وإلحاق أضرار بمتاجر قريبة.

وأضافت الشرطة أنه"على الرغم من أن عدة أشخاص جاءوا إلى تلك المنطقة لتناول وجبة الإفطار، إلا أن معظم المتاجر كانت مغلقة وقت الانفجار".

وتابعت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وذكر مسؤولون طبيون أن حالة جميع المصابين ليست خطيرة.

ووصلت فرق من خبراء المفرقعات إلى موقع الانفجار وطوقت قوات الأمن المنطقة.