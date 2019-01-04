صحيفة: الرئيس الصيني يأمر الجيش بالاستعداد للحرب

كتب - هشام عبد الخالق:

نشرت صحيفة "ساوث شاينا مورنينج بوست" الصينية، تقريرًا قالت فيه إن الرئيس شي جين بينج، طلب من الجيش أن يستعد للحرب.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الرئيس الصيني أمر جيش التحرير الشعبي بالاستعداد للحرب والمعركة، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد مخاطر وتحديات غير مسبوقة.

وأوضحت الصحيفة، أن خطاب شي جاء خلال اجتماع لكبار المسؤولين في اللجنة العسكرية المركزية (CMC) التي يرأسها شي، وتم بثها فيما بعد على التلفزيون الوطني.

وقال شي: "يجب على جميع الوحدات العسكرية أن تفهم بشكل صحيح الاتجاهات الرئيسية للأمن القومي والتنمية، وأن تعزز إحساسها بالصعوبات والأزمات والمعارك غير المتوقعة".

ونوهت الصحيفة، أن شي خلال الاجتماع أيضًا قام بتوقيع أول عسكري لعام 2019، والذي سيبدأ سنة جديدة من التدريبات العسكرية المتطورة والمحسنة.

وأضاف شي، أن القوات المسلحة الصينية عليها الاستعداد لنضال عسكري شامل من نقطة انطلاق جديدة، ويجب تعميق الاستعداد للحرب والقتال لضمان استجابة فعالة في أوقات الطوارئ".

وعادة ما يدفع "شي" جيش التحرير الشعبي لتعزيز جاهزيته القتالية منذ توليه منصب رئيس اللجنة العسكرية المركزية في أواخر عام 2012، ويبدو أن تلك الجاهزية ستزداد خلال عام 2019.

وبحسب الصحيفة، فإن الخبير العسكري الصيني "ني ككيونيج" أشار إلى أنه من المحتمل أن تكون تلك الإشارات الأخيرة والاستعدادات للحرب بمثابة "تحذير لأولئك الذين يسعون إلى عرقلة الخطط الصينية لإعادة توحيد تايوان".