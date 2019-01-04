التحالف العربي: الحوثيون ارتكبوا 14 خرقا لاتفاق النار خلال 24 ساعة

صنعاء (أ ش أ)

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، رصد خروقات حوثية جديدة في محافظة الحديدة على الساحل الغربي لليمن.

وقال التحالف العربي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الجمعة، إن ميليشيات الحوثي الانقلابية ارتكبت 14 خرقا لاتفاق إطلاق النار خلال الساعات الـ 24 الماضية في الحديدة، موضحا أن الخروقات شملت مناطق التحيتا وحيس والفازة والجبلية والجاح والحيمة، وبذلك يرتفع العدد إلى أكثر من 200 خرق حوثي لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

ودفعت هذه الانتهاكات الحوثية المتواصلة الحكومة الشرعية في اليمن، إلى توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها رفض الحوثيين الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الخاص بالحديدة.

وأوضحت الرسالة انتهاكات الميليشيات للاتفاق، مثل شن هجمات بالصواريخ والقناصة، وإقامة حواجز وحفر خنادق.

ودخل وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي شهد انتهاكات حوثية متواصلة ، حيز التنفيذ في 18 ديسمبر، وذلك ضمن اتفاق السويد الذي تم بين الحكومة الشرعية والانقلابين بواسطة الأمم المتحدة.

ويقضي اتفاق الحديدة بانسحاب الميليشيات من مدينة الحديدة والميناء خلال 14 يوما، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

يذكر أن غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن تدخل عبر ميناء الحديدة.