متحدث "فتح": إغلاق مقرات الحركة في غزة حتى إشعار آخر

القاهرة - مصراوي:

أعلن الناطق باسم حركة "فتح" عاطف أبو سيف، مساء اليوم الجمعة، أن مكتب التعبئة والتنظيم بالأقاليم الجنوبية في حركة "فتح" قرر إغلاق مقرات الحركة في القطاع حتى إشعار آخر، كإجراء احترازي في ظل المضايقات التي تتعرض لها "فتح" وكوادرها.

وقال أبو سيف، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن "هناك فوضى مقصودة ومنظّمة تمسّ أبناء حركة فتح في غزة"، مطالبًا الكل الفلسطيني بتحمل مسؤولياته تجاه كل ذلك.

وحذّر أبو سيف من انزلاق الأوضاع في قطاع غزة إلى مرحلة الخطر، خاصةً بعد الاعتداء الإجرامي الذي تعرض له مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون وتدمير محتوياته.

وقال: "لن يكون الجميع بمنأى عن الخطر إذا لم يتحمل الكل الفلسطيني مسؤولياته حيال ما يجري".