ترامب يصف الحديث المتداول حول إمكانية عزله بـ "السخيف"

واشنطن (أ ش أ)

استنكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، الحديث المتداول حول إمكانية عزله، واصفًا إياه بـ "السخيف".

ونقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن ترامب قوله إنه أكثر الجمهوريين شعبية في تاريخ الحزب، وأنه لم يرتكب خطأً.

وأطلق ترامب اليوم سلسلة من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ألقى فيها باللوم على الديمقراطيين بشأن انهيار سوق الأسهم الأمريكية في الأسابيع الأخيرة.

وقال ترامب: "كما ذكرت عدة مرات، في حال فاز الديمقراطيون برئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، سيكون هناك اضطراب في الأسواق المالية. نحن فزنا بمجلس الشيوخ، وهم فازوا بمجلس النواب. الأمور ستستقر. إنهم يريدون فقط عزلي لأنهم يعلمون أنهم لا يستطيعون الفوز في انتخابات 2020."

وأضاف: "كيف يمكن عزل رئيس فاز، ربما، بأعظم انتخابات على الإطلاق، لم يرتكب أي خطأ (لا تواطؤ مع روسيا، فالديمقراطيون هم من تواطأوا)، وكان الرئيس الأكثر نجاحًا في السنتين الأوليين من أي رئيس آخر، وهو أكثر الجمهوريين شعبية في تاريخ الحزب بنسبة بلغت 93%."