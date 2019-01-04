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    الشرطة تفكك قنبلة بدائية الصنع وتعتقل 5 أشخاص في مانشستر

    05:50 م الجمعة 04 يناير 2019
    الشرطة تفكك قنبلة بدائية الصنع وتعتقل 5 أشخاص في مانشستر

    أرشيفية

    لندن (أ ش أ)

    أعلنت شرطة مقاطعة مانشستر الكبرى البريطانية اليوم الجمعة، اعتقال خمسة أشخاص بعد اكتشاف قنبلة بدائية الصنع في منزل في بلدة هايوود بمدينة روتشديل، مستبعدة أن يكون الحادث ذا صلة بالإرهاب.

    ونقلت صحيفة (ذي إندبندنت) البريطانية على موقعها الإلكتروني عن متحدث باسم الشرطة قوله: إن القنبلة اكتشفها الضباط ليل أمس الخميس أثناء تفتيش العقار ضمن تحيق جارٍ بشأن سرقة دارجة نارية، وحضر خبراء المفرقعات وتمكنوا من تفكيكها في موقع مجاور.

    وأضاف أنه تم إخلاء العقارات المحيطة بشكل مباشر كإجراء احترازي، وأصبح بإمكان قاطينها الآن العودة إليها، كما تم إلقاء القبض على رجل (25 عاما) وفتى (17 عاما) بالإضافة إلى فتاة (17 عاما) وسيدتان تبلغان من العمر (24 عاما) و(41 عاما) للاشتباه بهم، وجاري التحقيق معهم. 

    فيما أشار كبير مفتشي شرطة روتشديل إلى أن السلطات لا تتعامل مع الحادث على أنه ذو صلة بالإرهاب. 

    يأتي الحادث بعد أيام من حادث الطعن بمحطة فيكتوريا في مدينة مانشستر والذي أعلنت الشرطة الاشتباه في كونه ذا صلة بالإرهاب، وأسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم شرطي وذلك على بعد مترات من التفجير الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي وأسفر عن مقتل 22 شخصا في مايو 2017. 

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