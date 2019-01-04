  • عاجل:أول تعليق من بيراميدز على مشاركة عبد الله السعيد أمام الأهلي (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مبادرة الرئيس حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

    مجلس النواب الأمريكي يرفع حظرا على ارتداء الحجاب في مقره

    01:55 م الجمعة 04 يناير 2019
    مجلس النواب الأمريكي يرفع حظرا على ارتداء الحجاب في مقره

    النائبة إلهان عمر


    (بي بي سي):
    أقرّ مجلس النواب الأمريكي أمس تعديلا في قانونه الداخلي يسمح بارتداء رموز دينية من بينها الحجاب، الذي يراه مسلمون فرضا وليس رمزا، والقلنسوة اليهودية العمامة لدى السيخ.
    وجاء التعديل بعد فوز النائبة إلهان عمر بتمكينها من "حق ارتداء حجابها" داخل المجلس بعد فوزها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
    وهاجرت إلهان، ذات الأصول الصومالية، مع أسرتها من مخيم للاجئين في كينيا قبل 23 عاما، وأصبحت أول نائبة محجبة في الكونغرس بعد انتخابها.
    ورفع التعديل الجديد حظرا كان مفروضا على ارتداء أي غطاء رأس لأسباب دينية منذ عام 1837.

    النائبة إلهان عمر (1)

    هذا المحتوى من

    النواب الأمريكي حظر الحجاب ارتداء الحجاب

    الخبر التالى:

    مظاهرات السودان: الأمن يعتقل صحفيين ومعارضين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان