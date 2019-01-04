مجلس النواب الأمريكي يرفع حظرا على ارتداء الحجاب في مقره



(بي بي سي):

أقرّ مجلس النواب الأمريكي أمس تعديلا في قانونه الداخلي يسمح بارتداء رموز دينية من بينها الحجاب، الذي يراه مسلمون فرضا وليس رمزا، والقلنسوة اليهودية العمامة لدى السيخ.

وجاء التعديل بعد فوز النائبة إلهان عمر بتمكينها من "حق ارتداء حجابها" داخل المجلس بعد فوزها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

وهاجرت إلهان، ذات الأصول الصومالية، مع أسرتها من مخيم للاجئين في كينيا قبل 23 عاما، وأصبحت أول نائبة محجبة في الكونغرس بعد انتخابها.

ورفع التعديل الجديد حظرا كان مفروضا على ارتداء أي غطاء رأس لأسباب دينية منذ عام 1837.