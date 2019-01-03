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    وزير الخارجية الأمريكي يحذر إيران من إطلاق صواريخ إلى الفضاء

    07:11 م الخميس 03 يناير 2019
    وزير الخارجية الأمريكي يحذر إيران من إطلاق صواريخ إلى الفضاء

    وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

    واشنطن (أ ش أ)

    حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إيران من المضي قدما في عمليات إطلاق صواريخ مزمعة إلى الفضاء.

    وطالب بومبيو في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم الخميس - بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية.

    وأوضح أن مثل هذه العمليات ستساعد إيران على تطوير قدراتها الصاروخية عن طريق استخدام تكنولوجيا مشابهة للمستخدمة في إطلاق الصواريخ الباليستية.

    وشدد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر..على حد تعبيره.

    ودعا النظام الإيراني بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب المزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية.

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