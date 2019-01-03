ارهابيان يفجران نفسيهما بأحزمة ناسفة في عملية أمنية غرب تونس

تونس- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، عن مقتل عنصرين ارهابيين فجرا نفسيهما بحزامين ناسفين في عملية أمنية لا تزال جارية في مدينة جلمة التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط غرب تونس).

وأفادت الوزارة بأن العملية الأمنية بدأت فجر اليوم واستهدفت منزلا تتحصن به عناصر ارهابية في منزل بالحي الشمالي من مدينة جلمة، بعد توفر معلومات استخباراتية تفيد بمكان تواجدهم.

وأوضحت أن عنصرين إرهابيين فجرا نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة اثر مداهمة قوات الأمن للمنزل وتبادل كثيف لإطلاق النار.

وقال سفيان السليطي متحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي يعنى بالتحقيق في القضايا الارهابية، إن أحد العنصرين اللذين قاما بتفجير نفسيهما، هو الإرهابي "عز الدين العلوي" المصنف خطير جدا كان التحق بمرتفعات المغيلة عام 2014 وانضم إلى تنظيم "جند الخلافة"، ثم انشق عنه واستقطب عناصر لتكوين الخلية التي تم القبض عليها في سيدي بوزيد.

وأفادت وسائل اعلام محلية بسقوط قتيل ثالث من بين المسلحين لكن وزارة الداخلية لم تؤكد تلك المعلومات كما لم تقدم تفاصيل أكثر عن العملية الأمنية أو عدد العناصر الارهابية المتحصنة بالمنزل.

وضربت قوات الأمن حصارا على المنزل كما طوقت المدينة بينما لا تزال العملية الأمنية مستمرة.