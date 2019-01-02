رقص مع الجثث.. السعودية تحقق في واقعة اقتحام مشرحة جامعية ليلة رأس السنة

القاهرة - مصراوي

اقتحم خمسة شباب ليلة رأس السنة، مشرحة كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بمدينة جدة السعودية، ورقصوا بجوار الجثث "احتفالا"، ونشروا المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أعقاب رواج الواقعة، أمر أمير مكة خالد الفيصل بالقبض على المتورطين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وبعد ساعات قليلة من بداية العام الجديد، وتوصل المسئولون في المملكة إلى مصوّر الواقعة الذي ساعد أربعة من أصدقائه على التسلل إلى مشرحة الجامعة من أجل تصوير المقطع.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، وصف المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز، شارع البقمي، الواقعة بأنها تجاوز غير مقبول. وأضاف أن اقتحام المشرحة وتصور مقطع الفيديو أمر غير مسموح.

كما تم تشكيل لجنة بإشراف عميد كلمة الطب بالجامعة محمود الأحول، وعضوية مدير المستشفى الجامعة وآخرين، ليتضح أن الواقعة جرت مساء الإثنين في حوالي الساعة الحادية عشر مساء.

كما تبيّن بحسب عكاظ، أن مصوّر الواقعة هو شاب مقيم من جنسية عربية يعمل في الشركة المتعاقدة للتشغيل والصيانة في المركز الطبي الجامعي.

وذكر البقمي أنه تم استدعاء المتهم واعترف بتنفيذ الواقعة وإحضاره لأربعة من أصدقائه من خارج الجامعة، مستغلا مسماه الوظيفي كمشرف يحمل مفاتيح المبنى.

وأشار المتحدث باسم جامعة الملك عبدالعزيز، إلى أن الواقعة برمتها في طريقها للإحالة إلى الجهات الأمنية لاستكمال التحقيقات.

وفي المقطع المصور قال الشباب إنهم دخلوا إلى المشرحة بعد نزهة على كورنيش مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر، قبل أن يطلقوا عبارات مسيئة وساخرة من الجثث التي بدأوا في تفقدها وكشف الأغطية عنها لمدة قاربت الدقيقتين.