أستراليا تغلق مركزين لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين

سيدني - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الاسترالية اليوم الأربعاء أن الإغلاق المقبل لاثنين من مراكز المهاجرين شديدي الحراسة ، دليل على أن الاحتجاز خارج البلاد قلص من وصول المهاجرين غير الشرعيين.

وقال وزير الهجرة، ديفيد كولمان في بيان اليوم الأربعاء إنه سيتم إغلاق مركز اعتقال "ماريبيرنونج" المثير للجدل المحاط بإجراءات أمنية مشددة في ملبورن على الفور.

وكانت صحيفة "ذا إيدج" قد ذكرت في عام 2016 أن ماريبيرنونج هو من أقسى المراكز في استراليا، حيث يستخدم الحراس القيود ، مثل قيود اليدين ومختلف أشكال القوة أكثر من أي منشآت أخرى في الغالب.

كما سيتم إغلاق مركز "بلاكسلاند" في سيدني في مايو، حسبما نقلت وكالة "أستراليان أسوشيتد برس" عن وزير الهجرة.

وقال كولمان إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين انخفضت.

ومازال حوالي ألف شخص في مراكز اعتقال المهاجرين خارج البلاد بجزيرتي ناورو ومانوس في بابوا غينيا الجديدة، البعض منهم هناك منذ 2013 .

وليس هناك أي خطة لإغلاق تلك المراكز.