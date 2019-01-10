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    الخارجية: مصر ترحب بنجاح العملية الانتخابية في الكونغو الديمقراطية

    06:59 م الخميس 10 يناير 2019
    الخارجية: مصر ترحب بنجاح العملية الانتخابية في الكونغو الديمقراطية

    ارشيفية

    القاهرة - (أ ش أ)

    رحبت مصر بنجاح العملية الانتخابية في الكونغو الديمقراطية التي أجريت يوم 30 ديسمبر الماضي وتم إعلان نتائجها المبدئية اليوم الخميس.

    وتوجه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ -في بيان صحفي- بالتهنئة إلى الشعب الكونغولي الشقيق بإجراء العملية الانتخابية في إطار ديمقراطي وبمشاركة الأحزاب السياسية وإقبال نسبة كبيرة من الناخبين عليها.

    وقال إن مصر تابعت عن كثب سير العملية الانتخابية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً دعم مصر لخيارات الشعب الكونغولي واحترام سيادة الكونغو.

    وأشار التحدث باسم الخارجية إلى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على السلام والاستقرار في مختلف أنحاء الكونغو.

     

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    انتخابات الكونغو الديمقراطية مصر الخارجية المصرية الكونغو الديمقراطية

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