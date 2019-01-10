إصابة قيادات عسكرية يمنية ومقتل 5 جنود في هجوم بطائرة حوثية مسيرة

صنعاء - (د ب أ):

أصيب عدد من القيادات العسكرية اليمنية البارزة وقتل خمسة جنود اليوم الخميس في هجوم بطائرة مسيرة تابعة لمسلحي جماعة الحوثي، استهدفت قاعدة العند العسكرية في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن من بين القيادات العسكرية التي أصيبت جراء القصف، رئيس هيئة الأركان الفريق الركن بحري النخعي ونائبه اللواء صالح الزنداني، إضافة إلى إصابة محافظ محافظة لحج اللواء أحمد التركي ورئيس المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن.

وحسب المصدر ، أصيب وكيل محافظة لحج صالح البكري، والمتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب، إضافة إلى رئيس الاستخبارات العسكرية محمد طماح.

وأشار المصدر إلى أن" خمسة جنود قتلوا جراء القصف الحوثي، دون التطرق لمزيد من المعلومات.

ونفذ الحوثيون الهجوم الجوي أثناء تنظيم الجيش اليمني لعرض عسكري بمناسبة العام التدريبي الجديد، حسب المصدر.

بدورها تبنت جماعة الحوثي العملية، وقالت عبر قناة المسيرة التابعة لها إن العشرات قتلوا وأصيبوا جراء ذلك.