قائد القوات الأمريكية في أفغانستان يؤكد على الحاجة لتسوية سياسية لإنهاء الصراع الدائر

كابول (أ ش أ)

دعا قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر، قوات حلف شمال الأطلسي إلى الاستعداد للتعامل مع عمليات إيجابية أو تداعيات سلبية في ظل زخم محادثات سلام بين واشنطن وحركة طالبان لإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاما.

وأكد الجنرال سكوت ميلر - الذي يقود القوات الأمريكية و مهمة الدعم الحازم بقيادة الحلف في أفغانستان حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء - على الحاجة إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع.

وقال ميلر أمام العشرات من جنود حلف شمال الأطلسي الذين احتشدوا في مقر مهمة الدعم الحازم في كابول لحضور جلسة تدريب إن محادثات السلام جارية، وأطراف إقليمية تضغط من أجل السلام وطالبان تتحدث عن السلام والحكومة الأفغانية تتحدث عن السلام.

ولم يعلق ميلر على تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تبحث سحب قرابة نصف عدد قواتها الموجودة حاليا في أفغانستان وقوامها 14 ألف جندي.