وزيرة خارجية النمسا تستقبل حنان عشراوي القيادية بـ "التحرير الفلسطينية"

فيينا (أ ش أ)

التقت كارين كنايسل وزيرة خارجية النمسا اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة حنان عشراوي القيادية في منظمة التحرير الفلسطينية والوزيرة السابقة التي تزور فيينا حاليا.

وأكدت الوزيرة النمساوية ترحيبها الشديد بالدكتورة حنان عشراوي ووصفتها بأنها صوت العقل الفلسطيني، مشيرة إلى تميز العلاقات النمساوية الفلسطينية.

وكانت الدكتورة حنان عشراوي قد حضرت إلى فيينا مع زوجها اميل عشراوي للمشاركة في الحفل الموسيقي السنوي الخاص بالعام الميلادي الجديد.