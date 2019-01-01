إصابة 4 أشخاص في هجوم دهس بألمانيا يحتمل أنه بسبب كراهية الأجانب

بوتروب (د ب أ)

ألقت السلطات الألمانية القبض على رجل دهس بسيارته مجموعة من المارة في مدينة بوتروب ليلة الإثنين/الثلاثاء الماضية، ما تسبب في وقوع إصابات لأربعة أشخاص على الأقل حالة بعضهم خطيرة.

وذكرت السلطات الألمانية أن الرجل 50 عامًا، صدم بسيارته في أول الأمر أحد المارة لكن الأخير تمكن من إنقاذ نفسه، وكان ذلك بعد مضي دقائق على منتصف ليلة أمس.

وتابعت السلطات أن قائد السيارة داهم بسيارته، بعد هذه الواقعة، مجموعة من المارة في قلب المدينة، بينهم سوريون وأفغان.

وبحسب تصريحات السلطات الألمانية، تابع الرجل سيره نحو مدينة إيسن حيث حاول دهس مجموعة من الأشخاص كانوا ينتظرون عند إحدى محطات الحافلات، وألقت الشرطة القبض عليه في أعقاب ذلك بفترة وجيزة، وذكرت السلطات أنه تفوه بعبارات معادية للأجانب أثناء القبض عليه.

وكانت الشرطة والادعاء العام في ولاية شمال الراين فيستفاليا ذكرا في وقت سابق اليوم أن " سلطات التحقيق تفترض في الوقت الراهن أن الهجوم كان متعمدا ومن الممكن أن يكون قد وقع انطلاقا من كراهية السائق للأجانب".

وأضافت الشرطة والادعاء أن المحققين لديهم "معلومات أولية تفيد بأن السائق مصاب بمرض نفسي".