رئيس الوزراء الأردني يبحث التعاون المشترك مع وزيرة الجيوش الفرنسية

عمان (أ ش أ)

بحث الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني، اليوم الإثنين بعمان، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي والوفد المرافق لها، العلاقات الثنائية بين الأردن وفرنسا وسبل تعزيزها خاصة في المجالات العسكرية والأمنية والتدريب وتبادل الخبرات المشتركة، وذلك بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود فريحات والسفير الفرنسي بالأردن دافيد بيرتولوتي.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الحديث تناول بحث التعاون في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية، خاصة بين مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي" والمؤسسات الرديفة في فرنسا، مضيفةً أن اللقاء تناول جهود محاربة الإرهاب والدور الذي يقوم به البلدان ضمن التحالف الدولي ضد عصابات "داعش" الإرهابية، مؤكدين أنه ورغم الخسائر التي تكبدتها العصابة الإرهابية في العراق وسوريا إلا أن جهود محاربتها يجب أن تستمر لحين القضاء عليها نهائيًا.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن كان من أوائل الدول التي ساهمت ضمن هذا الجهد الدولي لمحاربة التنظيمات والعصابات الإرهابية في العراق وسوريا لضمان سلامة وأمن حدوده ومجتمعه من خطر هذه العصابات الإرهابية.

من جانبها، أشارت وزيرة الجيوش الفرنسية إلى أن فرنسا مستمرة بحربها ضد عصابة داعش الإرهابية، مشيدةً بالدور الذي يلعبه الأردن في هذا المجال.

وأكدت بارلي حرص فرنسا على زيادة تعاونها مع الأردن في مجالات التنمية الاقتصادية والمجالات العسكرية والدفاعية والأمنية، معربةً عن تقدير بلادها للتحديات التي تواجه الأردن نتيجة الأوضاع الإقليمية وللدور الإنساني الذي يقوم به الأردن في استضافة اللاجئين السوريين.