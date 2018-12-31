سيناتور ديمقراطي تعلن ترشحها لانتخابات الرئاسة في 2020 ضد ترامب

كتب - هشام عبد الخالق:

أعلنت إليزابيث وارين، عضوة مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي، اليوم الإثنين، أنها ستترشح للرئاسة عام 2020.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن وارين بهذه الخطوة أصبحت أول شخص من المستويات العليا في الحزب الديمقراطي يرشح نفسه للرئاسة.

وقالت وارين في بريد إلكتروني في الساعة الثامنة والنصف من صباح الإثنين، إنها تشكل لجنة استكشافية تسمح لها بجمع الأموال وملء المناصب الرئيسية لموظفي حملتها قبل انطلاق الحملة الرسمي، ونشرت أيضًا مقطع فيديو ركز على الموضوعات الشعبوية التي من المؤكد أن تكون محور حملتها الانتخابية.

ومن المتوقع أن يكون السباق نحو الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات عام 2020 هو الأكثر انفتاحًا على نطاق واسع منذ عام 1992، مع عدم وجود قائد للحزب ويفتقر إلى مرشحين كبار

وفاز الحزب الديمقراطي بأغلبية مقاعد مجلس النواب وكان من الفائزين نساء وليبراليين وأقليات وشباب.

إليزابيث وارن التي تبلغ من العمر 69 عامًا، هي من بين أفضل الديمقراطيين المعروفين الذين يسعون إلى التغلب على ترامب، الذي أعلن بالفعل عن حملته لإعادة الانتخاب.