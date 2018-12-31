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العراق : عدد الأجانب المدانين بالانتماء لداعش بلغ 616 شخصا

11:55 ص الإثنين 31 ديسمبر 2018
العراق : عدد الأجانب المدانين بالانتماء لداعش بلغ 616 شخصا

القاضي عبد الستار البيرقدار

بغداد- (د ب أ):

صرح القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، اليوم الاثنين، بأن عدد الأجانب المدانين بالانتماء لتنظيم داعش خلال فترتي احتلال وتحرير محافظة نينوى بلغ 616 شخصا من الرجال والنساء والأحداث.

وقال البيرقدار في تصريح صحفي إن :"أعداد المتهمين بالانتماء لتنظيم داعش خلال احتلال محافظة نينوى وبعد التحرير ،والذين ألقي القبض عليهم، بلغت 616 متهما تمت محاكمتهم من بينهم 99 متهما لا زالوا قيد التحقيق والمحاكمة، كما أن هذه الأعداد تشمل المتهمين من الرجال والنساء والأحداث".

وأضاف أن "عدد المتهمين الأجانب الذين ثبت انتماؤهم لداعش وتمت محاكمتهم بلغ 508 أشخاص صدرت بحقهم أحكام وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي، من بينهم 466 امرأة و42 رجلا فضلا عن 108 أحداث منهم 31 ذكور و77 أنثى".

العراق الأجانب داعش عبد الستار البيرقدار تصريح صحفي مكافحة الإرهاب العراقي

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