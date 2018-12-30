مقتل 34 إرهابيًا في غارة على معسكر لـحركة "الشباب" بالصومال

مقديشو - (د ب أ):

قتلت قوات أمريكية وصومالية خاصة ما لا يقل عن 34 من عناصر جماعة الشباب الإرهابية أثناء غارة ليلية في الصومال، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن جنودا أغاروا على معقل للشباب في بلدة جليب بمنطقة جوبا الوسطى في جنوب البلاد التي تعانى من الفقر، ليل أمس السبت.

وحسب الوكالة، كان أربعة من قيادات الشباب البارزين بين القتلى.

وقال اللواء علي محمد محمود، وهو قائد بارز بالجيش الصومالي، للصحفيين إنه تم استخدام المعسكر الإرهابي في جليب لإنتاج القنابل وتدريب الانتحاريين.

وتقوم الولايات المتحدة بدعم القوات الصومالية إلى جانب جنود الاتحاد الأفريقي في قتالهم ضد الشباب، وهي جماعة منتسبة إلى شبكة القاعدة الإرهابية الدولية.

وتشن "الشباب" هجمات على نحو متكرر ضد مسؤولين بالحكومة وأجانب وفنادق ومطاعم داخل المنطقة المضطربة.