مصرع 7 أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت أمريكا

واشنطن- أ ش أ:

لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بعاصفة ثلجية مصحوبة بأمطار غزيرة ضربت الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت الأرصاد الجوية الأمريكية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت، أن العاصفة الثلجية "إيبوني" بدأت بالانحسار، إلا أنه من المتوقع أن تطال ولايات نيو مكسيكو وتكساس جنوب غربي البلاد، ومونتانا في الشمال الغربي، موضحةً أن التحذيرات من وقوع فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة رفعت التحذيرات جنوب شرقي الولايات المتحدة.