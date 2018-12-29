التحالف العربي: ميليشيات الحوثي رفضت السماح لقافلة إغاثية بالعبور من الحديدة

كتب - مصراوي:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن ميليشيات الحوثي رفضت السماح لقافلة إغاثية بالعبور من ميناء الحديدة للتوجه إلى صنعاء، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

قال مصدر من الأمم المتحدة اليوم السبت إن قوات الحوثي اليمنية بدأت في إعادة الانتشار داخل مدينة الحديدة الساحلية في إطار اتفاق تم التوقيع عليه في السويد في وقت سابق من الشهر الجاري تحت رعاية المنظمة الدولية.

وخلال الاجتماعات التي تم عقدها في السويد اتفق الجانبان، جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية ، على وقف لإطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما المسلحة.