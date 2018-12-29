ترامب: تقدم كبير في محادثات التجارة مع الصين

واشنطن (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة والصين تمضيان قدما بشكل "جيد للغاية" في التفاوض على الاتفاق التجاري الذي تسعيان للوصول إليه خلال الأسابيع المقبلة.

وكتب ترامب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت : "أجريت للتو اتصالا هاتفيا طويلا وجيدا للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينج .. الاتفاق يتحرك للأمام بشكل جيد للغاية .. إذا تم إبرامه، سيكون شاملا جدا، يغطي كل موضوعات ومناطق ونقط الخلاف. تقدم كبير يجري إحرازه:.

وكان ترامب ونظيره الصيني قد اتفقا، مطلع الشهر الجاري، على وقف "حرب التعريفات الجمركية" بين البلدين، والبدء فورا في محادثات مشتركة، بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن عدد من القضايا التجارية بين البلدين.

واتفق الرئيسان على الشروع فورا في مفاوضات بشأن التغييرات الهيكلية بين البلدين، فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا، وحماية الملكية الفكرية، والحواجز غير الجمركية والتدخل السيبراني والخدمات والزراعة، بحسب بيان أصدره البيت الأبيض آنذاك، مؤكدين على أنهما سيسعيان إلى إكمال هذه المفاوضات خلال 90 يوما.

وإذا لم يتمكن الطرفان خلال هذه الفترة من التوصل إلى اتفاق، فسترفع الولايات المتحدة نسبة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 10% إلى 25%.