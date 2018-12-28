تونس تدين حادث "أتوبيس الهرم" في المريوطية

تونس (أ ش أ)

أدانت تونس الحادث الإرهابي الغاشم الذي وقع في منطقة المريوطية في محافظة الجيزة مساء اليوم، مستهدفا حافلة سياحية.

ودعت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بأسره إلى مزيد من توحيد الجهود وتعزيز التنسيق لمكافحة آفة الإرهاب التي صارت تمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين، ولاستقرار الدول ومقدرات الشعوب بدون استثناء.

وأكدت وزارة الخارجية التونسية تضامنها الكامل مع مصر حكومة وشعبا ومساندتها للإجراءات التي تتخذها للتصدي للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وضيوفها.