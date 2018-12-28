الكويت تدين حادث أتوبيس الهرم

القاهرة - مصراوي:

أدانت دولة الكويت الشقيقة، التفجير الإرهابي الغاشم، والذي استهدف حافلة سياحية بمنطقة المريوطية مساء اليوم، مؤكدة على وقوفها مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كونا".

وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية أن عبوة بدائية الصنع انفجرت كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح "فيتنامي الجنسية".

وقال بيان الداخلية إنه على الفور تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لإخلاء المنطقة ومتابعة الموقف.