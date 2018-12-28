  • عاجل:ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث أتوبيس الهرم

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أتوبيس الهرم تركي آل الشيخ الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان محمد صلاح

    الكويت تدين حادث أتوبيس الهرم

    10:40 م الجمعة 28 ديسمبر 2018
    الكويت تدين حادث أتوبيس الهرم

    القاهرة - مصراوي:

    أدانت دولة الكويت الشقيقة، التفجير الإرهابي الغاشم، والذي استهدف حافلة سياحية بمنطقة المريوطية مساء اليوم، مؤكدة على وقوفها مع مصر في جهود مكافحة الإرهاب، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "كونا".

    وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية أن عبوة بدائية الصنع انفجرت كانت مخبأة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة، أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح "فيتنامي الجنسية".

    وقال بيان الداخلية إنه على الفور تم نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت الأجهزة الأمنية لإخلاء المنطقة ومتابعة الموقف.

    الكويت أتوبيس الهرم تفجير أتوبيس سياحي أتوبيس المريوطية

    الخبر التالى:

    السعودية تدين حادث أتوبيس الهرم.. وتؤكد وقوفها إلى جانب مصر ضد الإرهاب
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان