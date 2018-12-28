مسؤول سوري: القوات الحكومية ستنتشر في كل "منبج" خلال اليوم القادمين

دمشق (د ب أ)

قال العضو في مجلس الشعب السوري عن مدينة منبج في ريف حلب الشرقي نجيب الدندن مساء اليوم الجمعة: إن "الجيش السوري سوف ينتشر خلال اليومين القادمين في مدينة منبج بشكل كامل".

وأضاف الدندن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن الجيش السوري سوف "يستلم كل نقاط قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي سوف تخلي كل مقراتها وتعيد تسليمها للجيش السوري".

وأكد الدندن لـ(د ب أ) "ترافق عملية انتشار الجيش السوري دخول كافة مؤسسات الدولة إلى المدينة، حتى لا يكون هناك فراغ في المدينة".

وكشفت مصادر مقربة من القوات الحكومية لـ( د ب أ)" أن مجموعات أخرى من القوات الحكومية وصلت بعد ظهر اليوم الى منطقة التايه/ 10 كم جنوب غرب مدينة منبج/ أخر نقاط انتشار الجيش السوري استعداداً للدخول الى منطقة منبج والانتشار في كامل المنطقة".

الى ذلك نقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تابعة للمعارضة السورية " أن القوات الحكومية تبدأ بسحب قواتها من قرى بلدة العريمة بريف منبج الغربي، وعودتها الى البلدة بعد انتشارها صباح اليوم في المنطقة ".

من جانبه، قال مصدر في مجلس منبج العسكري لـ( د ب أ)" تشهد كل خطوط الجبهة الغربية والشمالية بين قوات مجلس منبج العسكري، وفصائل المعارضة هدوء كامل اليوم، وحتى الآن لم تتسلم القوات الحكومية السورية نقاط قوات مجلس منبج العسكري على خطوط الجبهة ".

وأوضح المصدر أنه لم يتم ابلاغ مجلس منبج العسكري حول موعد تسليم القوات الحكومية السورية خطوط الجبهة وكذلك الدخول الى منبج.