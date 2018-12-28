بريطانيا تدين حادث أتوبيس الهرم.. وتؤكد وقوفها مع مصر في الحرب على الإرهاب

القاهرة - مصراوي:

أدانت المملكة المتحدة، اليوم الجمعة، حادث أتوبيس الهرم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص (بينهم أجانب) وإصابة 11 آخرين.

وقال السفير البريطاني بمصر السير جيفري آدامز، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "نتقدم بالمواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث اليوم بالجيزة، وللحكومة والشعب المصري".

وأكد السفير، على وقوف المملكة المتحدة مع مصر في الحرب على الإرهاب.

ونشرت وزارة الداخلية بيانا، توضح فيه تفاصيل واقعة انفجار أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم.

وأفاد البيان الذي نشرته الوزارة بأنه بتاريخ اليوم وفي حوالي الساعة 6.15 مساءً، انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاه بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور أتوبيس سياحى يقل عدد 14 سائح "فيتنامى الجنسية" مما أسفر عن وفاة 3 وإصابة 11 من السائحين بالإضافة إلى سائق الأتوبيس ومندوب شركة السياحة "مصريين الجنسية".