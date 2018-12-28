السفيرة نهى خضر تقدم أوراق اعتمادها للرئيس السنغالي (صور)

القاهرة - مصراوي:

قدمت السفيرة نهى خضر أمس الخميس، أوراق اعتمادها كسفير معتمد لجمهورية مصر العربية في السنغال إلى رئيس الجمهورية السنغالي ماكي سال، وذلك في أعقاب مراسم الاستقبال الرسمية التي تضمنت استعراض حرس الشرف بالقصر الجمهوري بالعاصمة السنغالية داكار.

ونقلت السفيرة خضر، بحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس السنغالي، والإعراب عن تطلعها للعمل علي توطيد أواصر الصداقة القائمة بين البلدين الصديقين.

من جانبه أثنى الرئيس السنغالي على برامج التعاون الثقافي والديني القائمة بين البلدين، معربًا عن رغبة سيادته في تطوير التعاون الثنائي من خلال عقد اللجنة المشتركة، كما أكد على دعمه الكامل لمصر في رئاستها القادمة للاتحاد الإفريقي لعام 2019.