عريقات: حل المجلس التشريعي فرصة تاريخية لإزالة أسباب الانقسام الفلسطيني

رام الله (أ ش أ)



أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، يشكل فرصة تاريخية لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة من خلال العودة إلى إرادة الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع وإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة.



وشدد عريقات - خلال لقائه اليوم الجمعة، مع القنصل البريطاني العام فيليب هول - على أن إجراء الانتخابات العامة في أرض دولة فلسطين المحتلة (الضفة والقدس وقطاع غزة)، يجب أن يكون نقطة الارتكاز في الاستراتيجية الفلسطينية لمواجهة التحديات وإسقاطها.



على صعيد آخر، طالب عريقات دول الاتحاد الأوروبي باتخاذ خطوات عملية لوقف جرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في مجال تكثيف النشاطات الاستيطانية الاستعمارية، فضلا عن مصادرة الأراضي، وهدم البيوت والحصار والإغلاق وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، والاعتقالات وغيرها من جرائم الحرب.. داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة شاملة كاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية والاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.