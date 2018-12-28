ملف| ماذا سيحدث بالعالم في 2019؟

ترجمة- إيمان محمود وهدى الشيمي:

على مدى عام 2018؛ شهد العالم أحداث عدة يُمكن القول إنها تمهد الطريق أمام الكثير من التغيرات التي من شأنها تغيير ملامحه، كالتطورات المتتالية السريعة التي تحدث في الشرق الأوسط، واستمرار محاولات الطلاق المتعثّر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي (بريكسيت)، والاحتجاجات التي تشهدها فرنسا والدول الأوروبية، وتحسّن العلاقات التاريخي بين الكوريتين، واستمرار التحقيقات الأمريكية بشأن التدخل الروسي في الانتخابات لعام 2016.

وبالنظر إلى المشهد العالمي والتحليل الدقيق لما جرى هذا العام، أعدت مجلة إيكونوميست البريطانية ملفًا خاصًا استعرضت فيه أبرز توقعاتها للعام المُقبل، شارك في كتابته عدد كبير من المحللين السياسيين والصحفيين الخبراء في الشأنين الدولي والمحلي، والسفراء والدبلوماسيين.

"مصراوي" انتقى بعض الموضوعات والتي نستعرضها على النحو التالي:

العالم في 2019: نهاية الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط

العالم في 2019: الكشف عن عملية احتيال كُبرى في الانتخابات الأمريكية

العالم في 2019 : تفاقم أزمة إيران

العالم في 2019 : من قتل بريكسيت؟

العالم في 2019: 3 كوارث في انتظار بريطانيا بسبب بريكسيت

العالم في 2019: هل تدوم الرومانسية بين الكوريتين؟

العالم في 2019 : ما مصير اللاجئين؟

"إيكونوميست": 2019 عام عودة البشر إلى القمر