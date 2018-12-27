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    فرنسا تدين موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

    10:53 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    فرنسا تدين موافقة إسرائيل على بناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية

    منازل بالضفة الغربية

    غزة (أ ش أ)

    أدانت وزارة الخارجية الفرنسية موافقة إسرائيل على بناء 2191 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة.

    وقالت الخارجية الفرنسية، في بيان رسمي اليوم الخميس، وفق ما نقلته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن فرنسا تدين قرار اسرائيل بالسماح بتوسيع منازل المستوطنين في الضفة الغربية، إن إنشاء المستوطنات لا يتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ، وإن المستوطنات تعرض حل الدولتين للخطر ، وهو الحل الوحيد الذي يسمح بالسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

    واختتمت الخارجة البيان "إننا ندعو السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذا القرار".

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    فرنسا إسرائيل وزارة الخارجية الفرنسية فلسطين مجلس الأمن الدولي

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