  • عاجل:آل الشيخ يطلق 9 تغريدات تعليقًا على قرار إعفائه من منصبه (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الطقس حصاد 2018 احتجاجات السودان رانيا يوسف مارتن لاسارتي محمد صلاح

    مستشار الأمن القومي الأفغاني يعلن هزيمة داعش في أفغانستان

    09:53 م الخميس 27 ديسمبر 2018
    مستشار الأمن القومي الأفغاني يعلن هزيمة داعش في أفغانستان

    عناصر من الجيش الأفغاني

    كابول (أ ش أ)

    أكد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن المسؤولين الإيرانيين أخبروا الحكومة الأفغانية بالمحادثات والاتصالات الجارية مع حركة طالبان لافتا الى استمرار عملية الاتصال

    ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن شمخاني قوله خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مُحب في كابول إن طهران تجري محادثات مع حركة طالبان بعلم الحكومة الأفغانية، موضحا ان المحادثات أجريت للمساعدة في الحد من المشاكل الأمنية التي تعصف بأفغانستان.

    وأكد دعم طهران المستمر للجهود الأفغانية الرامية إلى إحلال السلام مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأفغانية في مختلف القطاعات.

    من جانبه أعلن مستشار الأمن القومي الأفغاني الدكتور حمد الله محب عن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.

    وأدلى محب بهذه التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية خلال اجتماعه مع علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في كابول.

    وفي معرض إشارته إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام التي يقودها الأفغان قال محب إن الشعب الأفغاني يريد السلام الدائم، داعيا دول المنطقة إلى مساعدة أفغانستان في التوصل إلى هذه الغاية.

    وقال إن ثمة توافقا وطنيا بشأن عملية السلام في أفغانستان.... وهناك حاجة أيضا إلى توافق إقليمي لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ذلك التوافق الذي يجب أن يقوم على أساس العلاقات بين الحكومات.

    ووفقا للدكتور محب فإن الإرهاب ظاهرة شائنة تهدد المنطقة مؤكدا أن عدم الاستقرار في أي بلد سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها.

    وكان شمخاني قد وصل إلى كابول على رأس وفد من كبار المسؤولين الإيرانيين العسكريين والأمنيين.

    هذا المحتوى من

    علي شمخاني كابول إيران الحكومة الأفغانية حركة طالبان تنظيم داعش

    الخبر التالى:

    الرئيس اليمني: اتفاق الحديدة ايجابي إذا ما مضت الأمم المتحدة في تنفيذه وفقًا لبنوده
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان