مستشار الأمن القومي الأفغاني يعلن هزيمة داعش في أفغانستان

كابول (أ ش أ)

أكد علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن المسؤولين الإيرانيين أخبروا الحكومة الأفغانية بالمحادثات والاتصالات الجارية مع حركة طالبان لافتا الى استمرار عملية الاتصال

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن شمخاني قوله خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأفغاني حمد الله مُحب في كابول إن طهران تجري محادثات مع حركة طالبان بعلم الحكومة الأفغانية، موضحا ان المحادثات أجريت للمساعدة في الحد من المشاكل الأمنية التي تعصف بأفغانستان.

وأكد دعم طهران المستمر للجهود الأفغانية الرامية إلى إحلال السلام مشيدا بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الأفغانية في مختلف القطاعات.

من جانبه أعلن مستشار الأمن القومي الأفغاني الدكتور حمد الله محب عن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.

وأدلى محب بهذه التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء /خاما برس/ الأفغانية خلال اجتماعه مع علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في كابول.

وفي معرض إشارته إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام التي يقودها الأفغان قال محب إن الشعب الأفغاني يريد السلام الدائم، داعيا دول المنطقة إلى مساعدة أفغانستان في التوصل إلى هذه الغاية.

وقال إن ثمة توافقا وطنيا بشأن عملية السلام في أفغانستان.... وهناك حاجة أيضا إلى توافق إقليمي لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد، ذلك التوافق الذي يجب أن يقوم على أساس العلاقات بين الحكومات.

ووفقا للدكتور محب فإن الإرهاب ظاهرة شائنة تهدد المنطقة مؤكدا أن عدم الاستقرار في أي بلد سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة برمتها.

وكان شمخاني قد وصل إلى كابول على رأس وفد من كبار المسؤولين الإيرانيين العسكريين والأمنيين.